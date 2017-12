Tajani pide simplificar la toma de decisiones en la UE en el tema migratorio

Bruselas (EuroEFE).- El presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, pidió este jueves a los países de la Unión Europea (UE) que aboguen por una reforma migratoria que pueda adoptarse por "una mayoría amplia" sin "pretender la unanimidad", a la hora de reformar el sistema de Dublín que, consideró "no ha funcionado".



"La democracia está hecha de opiniones diversas pero también de mayorías; si Europa se queda bloqueada no se resuelven los problemas de los ciudadanos", dijo Tajani durante una rueda de prensa en la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que se celebra hoy y mañana en Bruselas.



El político italiano se refirió así a uno de los principales asuntos a discusión en esta reunión, en la que se espera que los líderes sienten las bases para la reforma del sistema de asilo (sistema de Dublín), un reto al que se enfrentan los países de la UE el próximo año.



Aunque no se espera que adopten unas conclusiones escritas este jueves, el debate estará marcado por la postura del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que rechaza el mantenimiento de cuotas obligatorias para reubicar inmigrantes, un sistema que defiende la Comisión Europea (CE).



Tusk abogó por el "consenso" entre los países para encontrar un nuevo sistema migratorio.



Tajani, por su parte, urgió al Consejo a "darse prisa" para resolver "un problema europeo" que, "con una visión de solidaridad", reparta la carga entre los países.



"Si una mayoría lo más amplia posible toma una posición, el que no esté de acuerdo tendrá que adecuarse porque la democracia está hecha así", subrayó el presidente de la Eurocámara.

Un "grave error" el repliege en posiciones nacionales

Tajani consideró positiva "la búsqueda de un consenso amplio sobre un tema tan sensible", pero dijo que "no es justo pretender la unanimidad a toda costa cuando el Tratado (de la UE) prevé el procedimiento ordinario de codecisión por mayoría cualificada".



"De este modo se corre el riesgo no solo de bloquear indefinidamente una decisión fundamental para los ciudadanos, sino también de despojar al Parlamento de sus poderes de colegislador", sostuvo.



En su discurso a los líderes en la apertura de la cumbre, Tajani dijo que "los ciudadanos piden que se resuelva la crisis migratoria" y pidió "unidad" y una "estrategia europea firme".



"Ir cada uno por su lado es un grave error que nos alejaría de soluciones verdaderamente eficaces. Al contrario, es necesaria una estrategia europea firme, una auténtica coordinación de nuestras acciones y poner en común más medios y recursos", dijo, y mencionó la necesidad de reforzar "el control de las fronteras exteriores".



El sistema de asilo actual, -argumentó- "que deja toda la carga sobre los países de primera acogida, no funciona".



"Pedimos que la redistribución de los refugiados sea automática y esté basada en criterios justos y objetivos, de acuerdo con el espíritu de solidaridad que siempre ha sido el fundamento de nuestra Unión", concluyó.



Según dijo Tusk a los líderes en su habitual carta previa a la cumbre, las cuotas obligatorias de refugiados son un asunto que "divide" a los Veintiocho y plantea si ese mecanismo no se ha demostrado ya "ineficaz".



Por su parte el vicepresidente de la CE, Frans Timmermans, ha rechazado que los líderes reunidos este jueves y viernes en el último Consejo Europeo del año desechen definitivamente la obligatoriedad de las cuotas de refugiados.

