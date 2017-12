La fragata Santa María rescata 236 inmigrantes en el Mediterráneo en una misión de la UE

Madrid (EuroEFE).- La fragata Santa María de la Armada española ha rescatado a 236 inmigrantes, entre ellos, once niños, que iban a bordo de tres embarcaciones en el marco de la operación que la UE lleva a cabo en aguas del Mediterráneo para prevenir el tráfico ilegal de personas y ayudar al rescate de inmigrantes.

La misión de salvamento, que tuvo lugar el martes, ha sido la primera de la Santa María después de que se incorporase al operativo de la UE el pasado día 18 en sustitución del buque Cantabria, informó este miércoles el Estado Mayor de la Defensa en un comunicado y en su cuenta en la red social Twitter.

Una vez a salvo, los inmigrantes pasaron al barco Aquarius, perteneciente a la ONG SOS Mediterranee, que los trasladó a un puerto italiano.

UPDATE After 2 transfers the #Aquarius has now 373 men, women and children on board and is heading straight north to a safe port. The rescued people are coming from 18 different countries but were all rescued in international waters off the Libyan coast. pic.twitter.com/VHbyMZ5mCa