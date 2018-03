El acuerdo de pesca de la UE con Marruecos, estabilidad para el Sahel

Dajla (Sáhara Occidental) (EuroEFE).- El acuerdo pesquero entre la Unión Europea (UE) y Marruecos, que caduca en julio y que Bruselas comenzará a negociar próximamente, es una fuente de estabilidad en el Sahel y riqueza para la zona, advierten empresarios y comunidades marroquíes.

El Comité de Representantes Permanentes (Coreper) de la UE, formado por los embajadores de los Estados miembros, autorizó el pasado miércoles a Bruselas para negociar la renovación del convenio, cuya legalidad está pendiente de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se espera se emita a finales de febrero, después de la opinión de un abogado general de esa corte afirmara que no es válido por aplicarse al Sáhara occidental y a las aguas adyacentes.

Derechos del Sáhara Occidental

El acuerdo de pesca, según expresó el abogado general Melchior Wathelet el pasado enero, incumplió "su obligación de respetar el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a la libre determinación y su obligación de no reconocer una situación ilegal resultante de la vulneración de dicho derecho".

"El acuerdo de pesca y los actos que lo aprobaron y aplicaron son incompatibles con las disposiciones de los Tratados que obligan a la Unión a que su acción externa proteja los derechos humanos y respete estrictamente el Derecho Internacional", señaló.

Sin embargo, al sector pesquero marroquí y las autoridades locales de Dajla, en el Sáhara Occidental, les preocupa que no llegue a renovarse el acuerdo y advierten de las consecuencias que podría tener sobre la precaria seguridad en la zona del Magreb y el Sahel.

"Apoyamos con toda nuestra fuerza ese acuerdo pesquero. Si no tenemos acuerdo vamos a vivir, pero muy mal", advirtió el presidente del Consejo Provincial de Dajla (organismo equivalente a una diputación provincial), Sidi Ahmed Bekkar.

Bekkar también vinculó el pacto a la consolidación de la seguridad de la región contra la amenaza terrorista.

El electo marroquí fue intransigente a la hora de confirmar la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental: "Estamos convencidos que el Sáhara no será jamás otra cosa que marroquí".

Varios responsables locales en Dajla subrayaron que el 75 % de los ingresos que la parte europea hace por el acuerdo van destinados a las regiones de Dajla y El Aiún, e insistieron en el carácter "legal" del acuerdo con el argumento de que la comunidad internacional reconoce la administración del territorio saharaui a Marruecos.

