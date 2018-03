La mujer en el Mediterráneo: pocos esfuerzos ante grandes desigualdades

Madrid (EuroEFE).- Los esfuerzos de los Gobiernos de los países de la cuenca del Mediterráneo continúan siendo escasos para mitigar las diferencias entre mujeres y hombres, pero son los territorios árabes los que tienen más camino por recorrer.

Los territorios que cercan el Mar Mediterráneo, aunque cercanos geográficamente, presentan características culturales y sociales muy diferenciadas que provocan que en unos países la desigualdad entre mujeres y hombre sigua vigente mientras que en otros se haya reducido ligeramente.

La OCDE publicó este lunes un informe que lleva por título “Perseguir la igualdad de género: una batalla cuesta arriba", en el que se recogen datos acerca de la situación de la mujer en el ámbito del empleo, educación, política o violencia en 37 países, muchos de los cuales se encuentran en la zona mediterránea.

Con este documento, la organización llama a los Gobiernos a actuar, alegando que todos los países estudiados han hecho escasos progresos en los últimos cinco años, ya que las mujeres continúan en situación de desventaja en todos los ámbitos.

Aunque en la UE sigue existiendo una brecha salarial todavía demasiado amplia (en Bélgica se encuentra en el 4,7 % y en Luxemburgo en el 5 %), existe una diferencia sustancial con los países situados más al sur (en Israel, por ejemplo, es del 19,3 %).

Otro ejemplo notable es la violencia de género. En Francia el porcentaje de actitudes violentas es de un 7 % y en España de un 10 %, entre otros, mientras que en Argelia es del 52 % y en Marruecos del 32 %. Mientras, en Túnez, considerado como el país más igualitario de la región árabe por haber legislado en favor de los derechos femeninos, la violencia hacia las mujeres llega a un 30 %.

OECD Chart: Violence against women, Attitudes towards violence, Percentage, 2014

En el mundo árab,e la diferencia entre ellos y ellas se perpetúa y el acoso sexual es todavía una amenaza muy extendida para la mujer en una sociedad que, en muchos casos, oprime, silencia y culpa a las víctimas. En varios países de Oriente Medio, las mujeres han asumido la violencia por parte de los hombres como algo propio de su cultura debido al miedo al rechazo incluso por parte de sus propias familias.

En Irak, la ONG Desarrollar las Capacidades de la Mujer llevó a cabo un estudio el pasado año sobre una muestra de 300 mujeres de distintas edades y cargos. El 80 % de ellas había sufrido acoso o agresiones sexuales. No obstante, tan solo se registraron cuatro denuncias por acoso sexual en Bagdad, ciudad de seis millones de habitantes, según el juez Ali al Yaburi.

Arabia Saudí ha sido escenario recientemente de las denuncias de algunas mujeres que aseguran haber sufrido tocamientos durante la peregrinación a La Meca. Lo están haciendo público mediante redes sociales con la etiqueta #MosqueMeToo. Aún así, en este mismo, el acoso sexual no está tipificado como un delito.

I read about #MosqueMeToo. It brought me to horrible memories during Hajj 2010. People think Mecca is the holiest place for Moslems so nobody would not do something bad. Totally wrong.