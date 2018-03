Tajani pide mayor inversión en I+D+i e insiste en un Plan Marshall para África

Valencia (España) (EuroEFE).- El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, defendió este jueves la necesidad de que la UE incremente su inversión en innovación tecnológica y formativa e insistió en la conveniencia de activar un "verdadero Plan Marshall" para África, con el objetivo de frenar la inmigración ilegal.

Tajani, que intervino en las jornadas que el grupo parlamentario del PP Europeo celebra en Valencia, ha destacado la labor del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que le ha precedido en el uso de la palabra y sobre quien ha afirmado: "me gusta Mariano porque no habla muchísimo, pero hace muchísimo y eso es innovación también".



Para el presidente del Parlamento Europeo, hay que ayudar a la industria, las pymes, la economía real, la agricultura, porque como no se puede "competir con otros en cantidad", sí que se puede hacer en calidad.



"Podemos hacer más en todos los sectores de la producción, no solo en tecnología", subrayó Tajani.



También es necesario innovar en la forma de combatir la inmigración ilegal: "hemos pagado mucho para resolver el problema con los turcos, ahora parece que las puertas están cerradas y que el corredor de los Balcanes también parece que marcha bien, pero tenemos problemas en el Mediterráneo".



"En el año 2050 África tendrá 2.500 millones de habitantes que, si no hacemos nada, se enfrentarán al cambio climático, guerras o terrorismo y que se irán a Europa, donde se vive mejor. Por eso creo que es importante estudiar un verdadero Plan Marshall para invertir en África, no para malgastar dinero en favor de uno y otro dictador local", dijo Tajani.



A su juicio, las empresas europeas han de hacer valer su saber hacer en este continente, asociarse con empresarios africanos e invertir en formación porque si sube la economía de este continente se reducirán los migrantes ilegales.



El presidente del Parlamento Europeo defendió también la necesidad de innovar en materia política para que los partidos cambien su comunicación, que estén más cerca de los jóvenes.



Sobre la crisis catalana, Tajani en la importancia de "defender la unidad de España" en todas las instancias políticas, y opinó que los procesos independentistas suponen "una mirada al pasado".

