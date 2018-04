Grecia es el país de la Unión Europea que recibe más solicitudes de asilo

Atenas (EuroEFE).- Grecia recibió en 2017 el 8,5 % de todas las solicitudes de asilo presentadas en la Unión Europea (UE), convirtiéndose en el Estado miembro con mayor ratio de solicitantes de asilo per cápita, según un informe presentado la semana pasada por el Consejo Griego para los Refugiados.

Grecia recibió en 2017 más de 58.000 solicitudes de asilo, un 15 % más que durante 2016, de las cuales 36.340 siguen sin respuesta.



Este informe, presentado anualmente desde 2013, destaca las largas esperas y la baja tasa de aprobación de solicitudes en el país heleno.



De hecho, el 74 % de las personas cuyas solicitudes de asilo aún estaban pendientes de resolución a finales de 2017 ni siquiera habían sido entrevistadas todavía.



De aquellos cuyas solicitudes de asilo sí fueron examinadas, menos de la mitad (46 %) recibió una respuesta positiva, muchos menos en el caso de los menores no acompañados (27,5 %).



El informe es muy crítico con el trato que reciben estos menores, ya que la falta de instalaciones preparadas para acogerles con garantías se suple con detenciones prolongadas, ignorándose su especial vulnerabilidad.



A finales de 2017, casi 500 menores no acompañados estaban detenidos en Grecia, en algunos casos alcanzando el medio año de detención.



Al mismo tiempo, de los 3.350 menores no acompañados que se estima que había en el país heleno a finales de año, unos 2.300 estaban en lista de espera para recibir plaza en un centro de acogida.



Según datos del ministerio de Migración griego, el año pasado llegaron a Grecia un 97 % menos de personas por mar, en comparación con 2016, y el flujo general de refugiados se redujo considerablemente.



Sin embargo, el Consejo Griego para los Refugiados destacó hoy que 5.300 personas cruzaron la frontera natural grecoturca, formada por el río Evros, durante 2017, unos 2.300 más que durante 2016.



La mayoría de los solicitantes de asilo en Grecia provienen de Siria, Irak y Afganistán, y más de la mitad son mujeres y niños.



En 2017 también aumentaron significativamente las solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos turcos, que en ese año fueron 1.800, en comparación con las menos de 200 en el año anterior.

