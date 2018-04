Bruselas aportará 180 millones de euros más para los refugiados en Grecia

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) anunció este lunes una nueva ayuda de 180 millones de euros a proyectos de asistencia en Grecia, que incluyen la ampliación de un programa de ayuda a refugiados.

La nueva ayuda fue anunciada este lunes por el comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, en una reunión en Atenas con el primer ministro griego, Alexis Tsipras, informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

