El Parlamento Europeo evalúa la investigación de desaparecidos en Chipre

Bruselas (EuroEFE).- La comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (PE) se reúne hasta el próximo 5 de abril en Chipre con el Comité sobre Personas Desaparecidas (CPM) para conocer el estado de las investigaciones sobre desapariciones en los años sesenta y setenta.

El objetivo del CMP no es indagar sobre las causas de la muerte ni buscar responsabilidades sino recuperar, identificar y devolver a sus familias los restos de 2.003 personas desaparecidas (492 turcochipriotas y 1.511 grecochipriotas) durante la lucha intercomunal de 1963 a 1964 y los eventos de 1974.

Las divisiones entre Grecia y Turquía comenzaron cuando el Reino Unido concedió la independencia a Chipre en 1960, en la que se estableció una Constitución de poder compartido entre las dos comunidades de la isla: los greco y los turcochipriotas.

Así se creó la República de Chipre con sus dos comunidades como fundadoras y con varios acuerdos para mantener derechos de intervención junto con Turquía y Grecia.

El primer presidente electo de Chipre, Makarios III, realizó sin embargo una serie de enmiendas constitucionales que derogarían los acuerdos de partición de poder y que fueron rechazadas por los turcochipriotas, lo que condujo a que estallara la violencia intercomunitaria y a una serie de conflictos que culminó con el golpe de Estado de 1974.

La misión europea que liderará el eurodiputado socialista español Juan Fernando López Aguilar cuenta con un equipo forense con más de 60 arqueólogos, antropólogos y genetistas de esa isla mediterránea.

April 3-5: an @EP_Justice delegation to Cyprus, led by @JFLopezAguilar, will take stock of the progress made in the work of the Committee on Missing Persons (CMP) in Cyprus.

