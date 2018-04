Los españoles son los europeos más dispuestos a socializar con inmigrantes

Bruselas (EuroEFE).- Los españoles son los ciudadanos europeos que más favorables se muestran a establecer relaciones sociales con inmigrantes, según un Eurobarómetro publicado este viernes que muestra un mayor rechazo a la inmigración en los Estados miembros de Europa del Este.

Según el informe elaborado a partir de entrevistas realizadas en octubre en todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE), el 83 % de los españoles es favorable a relacionarse tanto a nivel personal como laboral con inmigrantes, por delante de Suecia (81 %), Irlanda (80%) o Portugal y Holanda (79 %).

Esas cifras contrastan con países como Hungría y Bulgaria, donde solo el 17 y el 15 % de los encuestados, respectivamente, afirmó sentirse cómodo relacionándose con un inmigrante, mientras que solo siete de cada cien húngaros se mostraron favorables a tener a un inmigrante como jefe.

