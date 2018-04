Deficiencias en las políticas de integración de inmigrantes, según CE y OCDE

Bruselas/Atenas (EuroEFE).- Un informe de la Comisión Europea (CE) y de la OCDE publicado este miércoles pone de relieve deficiencias en las políticas de integración de los inmigrantes, como la descoordinación entre las autoridades nacionales y locales, y propone recomendaciones para solventarlo.

El estudio, basado en encuestas en 72 ciudades, recopila ejemplos de mejores prácticas de urbes como Ámsterdam, Atenas, Berlín, París y Roma, conocidas por su larga tradición como centros con un alto volumen de inmigración.

Entre otros datos, revela que casi el 90 % de los encuestados informaron de "la falta de una adecuada coordinación con el Gobierno central" en las políticas de integración y advierte sobre "los problemas estructurales" en el acceso a los servicios públicos y la vivienda.

La falta de infraestructuras de recepción de emergencia es otra de las deficiencias mencionadas en el informe.

To help policy makers in the development & implementation of #migrantintegration, the OECD has developed a public action checklist on how best to integrate #migrants at the local level.



Check out our new report https://t.co/FQMIOgoQyN pic.twitter.com/GUu4fVXk2q