La UE inicia complicadas negociaciones de pesca con Marruecos

Rabat (EuroEFE).- Las negociaciones entre Marruecos y la Unión Europea para renovar el acuerdo de pesca arrancaron este jueves en Rabat en un contexto más complicado que en otras ocasiones, debido al fallo del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) que consideró que Marruecos no tiene soberanía sobre las aguas del Sáhara Occidental.

Marruecos expuso sin ambages que hay "líneas rojas" que para él son innegociables, las referidas a su "soberanía" en las aguas del Sáhara Occidental.

"La soberanía marroquí sobre las provincias del sur no puede ser objeto de negociación o de acuerdo. Es un tema de consenso del pueblo marroquí por entero", advirtió el ministro de Asuntos Exteriores, Naser Burita.

#Morocco, #EU to Launch Friday in Rabat Negotiations for Renewal of Fisheries Agreement (Minister)https://t.co/X95lQMKZwe pic.twitter.com/e5QYxJ0NTy