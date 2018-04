Avramópulos apuesta por el reasentamiento de refugiados para frenar la inmigración ilegal

Berlín (EuroEFE).- El comisario europeo de Inmigración e Interior, Dimitris Avramópulos, apostó este jueves en Berlín por el reasentamiento de refugiados como la "mejor manera" de frenar la inmigración ilegal y acabar con la actividad de los traficantes de personas.

En un encuentro con la prensa en la representación en Alemania de la Comisión Europea, Avramópulos se refirió al nuevo programa de reubicación de la Unión Europea presentado en septiembre pasado para el reasentamiento hasta octubre de 2019 de un mínimo de 50.000 refugiados adicionales y en el cual "todos los procesos tienen lugar fuera de Europa", recordó.

Se trata de un proyecto piloto de migración legal gestionado de manera "regular, normal y legal" y dirigido a personas procedentes principalmente de países del norte de África y del Cuerno de África con particular necesidad de protección internacional, señaló.

Lively and frank exchange with Committee on Internal Affairs at @Bundestag on the reform of our common asylum system, Schengen, external border management, cooperation with third countries and our internal security. Count on Germany for the important European reforms ahead. pic.twitter.com/p2UbPVkAVg