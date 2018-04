Egipto, un nuevo proveedor de gas para garantizar la seguridad de la UE

El Cairo (EuroEFE).- Egipto será un nuevo proveedor de gas para la Unión Europea (UE), lo que garantizará la seguridad energética del bloque comunitario, destacó este martes el comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete.

"Tener un nuevo suministrador de gas en el Mediterráneo es fundamental para la seguridad del abastecimiento. Siempre hemos dicho que ningún país puede tener únicamente un único suministrador o una única ruta de abastecimiento", dijo Cañete a un grupo de periodistas antes de poner fin a un viaje de tres días a Egipto.

