Ya han muerto casi tantos inmigrantes con destino España como en todo 2017

Ginebra (EuroEFE).- La ruta del Mediterráneo occidental, que une el norte de África con España, ha registrado en lo que va de año la muerte de 217 inmigrantes y refugiados cuando trataban de cruzar el mar, casi tantos como en todo 2017, informó hoy la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Los últimos datos de los que dispone la OIM reflejan que, entre enero y principios de este mes, 217 inmigrantes y refugiados fracasaron en su intento de cruzar el mar para llegar a España al morir en las aguas del Mediterráneo.

En comparación, durante todo el año pasado hubo 224 muertos en la ruta del Mediterráneo occidental, según la OIM.

Durante los primeros 122 días del año, llegaron a España 4.409 inmigrantes indocumentados desde el norte de África, más que los 3.326 registrados en el mismo periodo (hasta el 30 de abril) del año pasado, de acuerdo con las estadísticas de la OIM facilitadas este viernes.

Las cifras de muertes en esta ruta "son alarmantemente elevadas", si se tiene en cuenta "que en cuatro meses se ha alcanzado prácticamente el mismo número" de víctimas en el Mediterráneo occidental que en el conjunto de 2017, alertó el portavoz de la OIM Joel Millman. Y eso cuando el ejercicio anterior ya fue "bastante intenso hacia finales del año" para España, en donde las llegadas en 2017 fueron 2,6 veces mayores que en 2016.

#Europe An est. 18,956 migrants, incl. asylum seekers arrived in Bulgaria, Cyprus, Greece, Italy, & Spain between Jan & Mar 2018 via various #migration routes. 15% of arrivals by sea to Italy are unaccompanied children. Read the latest displacement report https://t.co/fYhHkY8pqu pic.twitter.com/JnmpApZlCh