Bruselas insta a resolver la situación de 105 inmigrantes embarcados

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) instó este martes a las autoridades de Italia y Reino Unido a resolver "cuanto antes" la situación de los 105 inmigrantes que permanecen en alta mar tras haber sido rescatados por el buque británico "Astral", de la ONG española Proactiva Open Arms.

"Es lamentable. La prioridad debe ser asegurar que los inmigrantes a bordo reciben la ayuda que necesitan", dijo la portavoz comunitaria Natasha Bertaud en la rueda de prensa diaria de la CE.

"Pedimos a las autoridades italianas y británicas que contribuyan a una resolución rápida de la situación para que los inmigrantes puedan desembarcar con toda seguridad en cuanto sea posible", añadió.

El buque "Astral" de Proactiva, de bandera británica, esperó más de 24 horas a que las autoridades de Roma, que coordinan los rescates en el Mediterráneo, o de Londres, autorizaran un puerto al que trasladar a los inmigrantes que rescataron en la jornada del domingo.

A última hora de la tarde del lunes, la Guardia Costera italiana, "por la falta de indicaciones" por parte del Estado de bandera de la nave 'Astral'" (el Reino Unido), no designó un puerto en el que desembarcar, sino que ordenó el traslado de los inmigrantes al buque "Aquarius", de las ONG SOS Méditerranée y Médicos Sin Fronteras.

BREAKING 15 hours after we first offered assistance to #Astral, and with the health of people deteriorating, the authorities finally authorized the transfer of 105 ppl aboard the #Aquarius. They are exhausted but finally safe. pic.twitter.com/vwiwqUxOjt