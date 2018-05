Un estudio minimiza la religiosidad de los refugiados llegados a Europa

Viena (EuroEFE).- El mensaje de que la llegada masiva de refugiados musulmanes es una amenaza para los valores democráticos y la identidad cristiana de Europa, esgrimida con éxito electoral por partidos populistas, es cuestionada por un estudio que minimiza la importancia que tiene el islam en la vida de esos recién llegados.

El informe, recientemente publicado en la revista especializada "Religions", concluye que los solicitantes de asilo llegados a Austria en 2015, el punto álgido de la crisis de los refugiados, no son tan conservadores como algunos partidos han advertido, ni más religiosos que los austríacos de cualquier religión.

"Los resultados de nuestro estudio muestran que los refugiados (llegados) en otoño de 2015 tienen niveles de religiosidad entre medios y bajos ", resume para Efe Judith Kohlenberger, del Instituto de Política Social de la Universidad de Economía de Viena y una de las autoras del trabajo.

Kohlenberger explica que el estudio contradice así el mensaje político de que la llegada de esos refugiados puede debilitar la cultura cristiana de Europa.

"El pluralismo religioso, la libertad de culto, así como la actitud de la sociedad de acogida hacia la religión de los recién llegados, son factores mucho más importantes para la integración cultural de los migrantes que la religiosidad en los respectivos países de origen", analiza Kohlenberger.

Además, recuerda que incluso desde el punto de vista demográfico, las 88.000 personas que solicitaron asilo en Austria en 2015 suponen sólo un 1 % de la población total, un porcentaje insuficiente para provocar una "convulsión cultural".

También señala que los refugiados que llegaron en 2015 a Austria o Alemania, dos de los países que más personas acogieron, pertenecían por lo general a una clase media, bien formada y más bien poco tradicional.

El trabajo recuerda cómo la identidad religiosa de los refugiados fue apareciendo cada vez en el debate político en Austria, en el marco de las elecciones presidenciales de 2016 y generales de 2017, y de otros países.

"En la mayoría de los países anfitriones afectados han prevalecido actitudes negativas, principalmente peyorativas y hostiles, hacia los inmigrantes musulmanes, incluso antes del otoño de 2015", recoge el trabajo.

