Más de 30.300 migrantes han cruzado el Mediterráneo en lo que va de 2018

Ginebra (EuroEFE).- Más de 30.300 migrantes llegaron a Europa a través del Mediterráneo desde inicios de 2018 y un total de 655 murieron en sus aguas, según informó este martes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En la rueda de prensa bisemanal de la ONU en Ginebra, el portavoz de la OIM Joel Millmann destacó que las cifras son notablemente más bajas que en el mismo período del año pasado cuando 69.219 migrantes habían cruzado el Mediterráneo.

