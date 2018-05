La Eurocámara pide desmantelar las redes de tráfico de personas en Libia

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El pleno del Parlamento Europeo (PE) aprobó este miércoles una recomendación en la que solicita desmantelar las redes de tráfico de personas y el contrabando de inmigrantes en Libia, además de recalcar su apoyo al plan de la ONU en el país africano y apoyar la celebración de elecciones este año.

La iniciativa, dirigida al Consejo de la Unión Europea (los Estados miembros), la Comisión Europea (el brazo Ejecutivo) y el Servicio Europeo de Acción Exterior (el departamento diplomático), salió adelante con 486 votos a favor, 150 en contra y 44 abstenciones.

El documento llama a "acelerar" los esfuerzos internacionales para desmantelar las redes de tráfico humano y el contrabando de personas y señala que la protección de los inmigrantes y refugiados en Libia, así como sus condiciones en los centros de detención, "deberían mejorar".

Añade que las instalaciones que no cumplan los estándares internacionales deberían cerrar "tan pronto como sea posible".

También plantea "incitar" a los guardacostas libios a poner en marcha un registro "claro y transparente" de todas las personas que desembarquen en Libia y garantizar que reciben cuidados "adecuados", acorde a los estándares internacionales humanitarios.

Igualmente, insta a "intensificar los esfuerzos diplomáticos" en apoyo al plan de acción de la ONU en Libia, que considera "en la actualidad el único marco viable para solucionar la crisis".

Libya: EU efforts should focus on protecting migrants, say @Europarl_EN. Read more on @AntonioPanzeri report voted today https://t.co/YKDpTlxFn1 pic.twitter.com/jpJSB7yvU4