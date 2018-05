60.000 inmigrantes esperan entrar a la UE por los Balcanes

Zagreb/Belgrado (EuroEFE).- Entre 45.000 y 60.000 inmigrantes esperan actualmente en la llamada "ruta de los Balcanes" para pasar al norte y el centro de Europa, alertó este miércoles el Gobierno esloveno.

En ese contexto, el secretario de Estado del Ministerio esloveno del Interior, Bostjan Stefic, dijo que el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE) sigue siendo insuficiente.

"La policía eslovena registra cada día 50 llegadas de inmigrantes en sus fronteras. Eso es demasiado", señaló Stefic en una entrevista a la agencia de noticias eslovena STA.

En su opinión, los países de la región, la Comisión Europea y la Agencia Europea para la Gestión de Fronteras (Frontex) deberían hacer más para proteger mejor los límites de la UE.

