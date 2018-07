Un nuevo naufragio en la costa Libia deja al menos 63 desaparecidos

Trípoli (EuroEFE).- Al menos 63 personas desaparecieron al naufragar en aguas internacionales del Mediterráneo un bote neumático procedente de Libia con más de un centenar de migrantes a bordo, informaron este martes a Efe fuentes oficiales.

Según el portavoz de la Guardia Costera libia, Ayub Qassem, viajaban en una embarcación que salió la madrugada del lunes de la ciudad de Qarabuli, uno de los principales núcleos del tráfico de personas en Libia, y que se hundió por causas desconocidas a unas 35 millas de la costa.

La embarcación precaria era una de las tres que, de acuerdo con Qasem, fueron interceptados esa madrugada en la misma zona, muy lejos del área de jurisdicción de las patrulleras libias, en las que viajaban 276 personas.

La segunda y la tercera se efectuaron a 44 y 50 millas respectivamente de las playas de la ciudad de Al Hamis, al oeste de la capital.

"Entre los (276) rescatados había 29 mujeres y 54 niños procedentes de 14 países del África Subsahariana, además de una persona originaria de Egipto y 29 de Sudán. El primero de los botes neumáticos se había comenzado a hundir cuando llegó la patrulla", afirmó.

"Todos fueron llevados a una base naval cerca de Trípoli desde la que se les trasladó a centros de acogida", detalló Ayub, quien aseguró que se investiga si hay personas desaparecidas del primer bote.

Las playas que se extienden entre Trípoli y la frontera con Túnez se han convertido los últimos dos años en el principal bastión de las mafias que trafican con seres humanos, pese a la presencia de patrulleras europeas.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 171.635 inmigrantes irregulares lograron cruzar a Europa en 2017, mientras que 3.116 desaparecieron en el mar.

.@UNmigration staff are providing first aid to migrants who survived this weekend's drownings off Libya that left 200+ dead. See: https://t.co/q4pzUHFvck pic.twitter.com/uULQAgRk0q