Ministros de Interior de la UE constatan el bloqueo para reformar el sistema de asilo

Innsbrück (Austria) (EuroEFE).- Los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) reafirmaron la necesidad de implementar de forma rápida las conclusiones de la cumbre europea de junio pasado sobre fronteras externas y cooperación y constataron que la negociación sobre la reforma del sistema de asilo permanece en punto muerto.

"El trabajo sobre la reforma del sistema de Dublín y el de asilo debe continuarse, hemos hecho algo de progreso, pero estamos en una especie de callejón sin salida en este paquete legislativo", señaló el ministro austríaco de Interior, Herbert Kickl, cuyo país ostenta la presidencia de turno del Consejo, al término de las reuniones del jueves.

El encuentro informal del jueves en la localidad austríaca de Innsbrück fue la primera reunión de los ministros de Interior tras la cumbre de líderes de finales de junio, en la que los jefes de Estado y de Gobierno comunitarios estuvieron nueve horas debatiendo un acuerdo sobre inmigración en respuesta a la crisis política que ha generado este asunto en países como Austria, Alemania o Italia.

La reunión permitió constatar el consenso en las áreas a las que los líderes de la UE ya habían dado luz verde, como el refuerzo de las fronteras exteriores o una "base presupuestaria" para Frontex en el próximo marco financiero plurianual (2021-2027).

"En la discusión (...) hemos visto que tenemos una gran oportunidad. Es una situación difícil, pero la amplia mayoría de ministros ha visto una gran oportunidad para lograr progresos, algo que hace un año o medio año no parecía posible", recalcó Kickl, miembro del ultranacionalista y populista Partido Liberal (FPÖ).

En uno de los puntos que generan un mayor desacuerdo, como es el concepto de las plataformas de desembarco en países terceros, el ministro austríaco reconoció un "enérgico" debate al respecto y recalcó que el consenso alcanzado es que deben estar "organizadas de forma que sean útiles para las relaciones con terceros países" y cumpliendo con la normativa internacional.

A esta idea se refirió también el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, quien advirtió de que este tipo de soluciones "no se impondrán" ni a Estados miembros ni a países vecinos.

