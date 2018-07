Los inmigrantes llegados este año a España por mar superan ya los de 2017

Ginebra (EuroEFE).- El número de inmigrantes indocumentados que ha llegado en lo que va de año a España por la llamada ruta occidental del Mediterráneo ha superado ya a todo 2017, según las cifras publicadas este martes por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

57,571 #migrants & #refugees arrived by sea to Europe in 2018. 1,514 dead/missing. Learn more https://t.co/NrTqBYkT2C pic.twitter.com/zUaXFD4vcw

Entre el 1 enero y el 29 de julio han llegado a España 22.858 inmigrantes irregulares, 750 más que en todo el año pasado, cuando 22.108 personas alcanzaron España por el Mediterráneo, de acuerdo con la agencia de la ONU para las Migraciones.

En comparación, a esta altura del año en 2017 habían llegado desde enero unos 6.513 inmigrantes indocumentados a España.

Solo en el mes de julio de este año la OIM da cuenta de 7.782 llegadas, más que en ningún otro mes desde 2015.

El número de inmigrantes indocumentados y refugiados que han utilizado la ruta occidental del Mediterráneo, la que une el norte de África con España, supera incluso la última cifra récord de junio, cuando lograron llegar 6.926 personas, según la OIM.

De acuerdo con la misma fuente, solamente desde el pasado día 25 han llegado a España 1.866 inmigrantes indocumentados.

Desde 2015 el número de llegadas por mar ha ido constantemente en aumento, dado que en aquel año la agencia de la ONU registró 5.309 inmigrantes indocumentados que consiguieron por esta vía pisar territorio español, en 2016 eran ya 8.162 y en 2017 22.108.

El 38 % de todos los inmigrantes irregulares que cruzan el Mediterráneo utilizan ya la ruta española, que ha superado recientemente a la italiana, que ha visto descender las llegadas en más de un 80 % en lo que va de año en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Entre el 1 de enero y el 29 de julio, han llegado a Italia en total 18.392 inmigrantes y refugiados por la denominada ruta del Mediterráneo Central, la que le une con Libia, cinco veces menos que en el mismo periodo del año precedente.

En Grecia, sin embargo, han vuelto a subir las llegadas, dado que en los siete primeros meses del año han llegado por la vía del Mediterráneo oriental -la que parte de Turquía- 15.970 personas a sus costas frente a las 10.783 en los mismos meses de 2017.

Según las cifras publicadas este martes por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en lo que va de año han muerto al menos 1.500 personas tratando de cruzar el Mediterráneo.

For the fifth year in a row, more than 1,500 migrants have died in the #Mediterranean:



2014: 3,283

2015: 3,783

2016: 5,143

2017: 3,139

2018: 1,514 (until 31/7) pic.twitter.com/AI6lonvx0F