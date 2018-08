Aquarius, en busca de un puerto seguro en la UE

Roma/Túnez (EuroEFE).- Las organizaciones humanitarias Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterránée han reclamado a Europa un puerto seguro y "lo más cercano posible" para desembarcar a los 141 inmigrantes que salvaron en el mar y que están a bordo del Aquarius. Italia y Malta ya han dicho "no".

Italia y Malta rechazan acoger al Aquarius

"Las autoridades marítimas de Malta e Italia informan al Aquarius de que no permitirán el desembarco de 141 personas a bordo en un puerto seguro. El Aquarius ahora ha alcanzado una posición de espera exactamente entre Malta e Italia y aguarda a recibir instrucciones", escribió la ONG Médicos sin FronTERAS en su perfil de Twitter.

Maritime authorities from #Malta and #Italy inform #Aquarius that they will not grant 141 people onboard a place of safety to disembark. #Aquarius has now reached a standby position exactly between Malta and Italy and is awaiting further guidance. pic.twitter.com/Dc1gjK4dvj