Acuerdo entre varios países para acoger a los inmigrantes del "Aquarius"

Madrid/Lisboa (EuroEFE).- España acogerá a 60 de los 141 inmigrantes del buque Aquarius que desde el viernes espera un puerto seguro donde atracar, según un acuerdo alcanzado por el Gobierno español y otros cinco países, según han informado a Efe fuentes del Ejecutivo.

Según las fuentes, España ha coordinado este acuerdo, el primero de este tipo alcanzado para distribuir inmigrantes entre varios países europeos y en el que participan seis estados, que se repartirán la acogida de las 141 personas que están a bordo del Aquarius.

Portugal y Francia figuran entre los países en el pacto para recibir a los migrantes que viajan a bordo del Aquarius, barco que gestionan las ONG SOS Mediterranée y Médicos sin Fronteras, aunque las fuentes no han precisado con qué países se ha firmado el acuerdo.

Desde Lisboa, el Gobierno portugués comunicó a la Comisión Europea que está disponible para acoger a 30 inmigrantes que se encuentran en el Aquarius y en otros pequeños navíos que desembarcan este martes en Malta.

En un comunicado, el Ministerio de Administración Interna luso informó de que "está disponible para, en articulación con los Gobiernos de España y Francia, acoger a 30 de los 244 inmigrantes que se encuentran en el navío Aquarius y en otras pequeñas embarcaciones que están atracando en Malta".

El Ejecutivo luso defiende "una solución europea integrada para responder al desafío de los flujos migratorios", pero debido a "razones humanitarias y por la situación de emergencia en la que están estas 244 personas", se ha prestado a acoger a parte del grupo de inmigrantes.

Portugal ya acogió a 30 personas que viajaban a bordo del barco de la ONG alemana Lifeline a finales de junio, que se encuentran en suelo luso desde el pasado 29 de julio.

El barco "Aquarius", de las ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterranée, buscaba un puerto seguro en el que desembarcar a los 141 migrantes rescatados en el Mediterráneo central, tras la negativa inicial de Italia, Malta y España.

La embarcación, según consta en su bitácora, había abandonado las aguas internacionales frente a Libia, donde rescató a los migrantes, y se ha situado en el Canal de Sicilia, entre el Estado insular de Malta y la isla italiana de Lampedusa.

A bordo acoge a un total de 141 migrantes salvados en dos operaciones distintas el pasado viernes, cuando viajaban en barcazas desde Libia hacia las costas europeas.

Les autorités maritimes maltaises et italiennes ns ont informés qu'elles n'indiqueraient pas de lieu sûr à l'#Aquarius pr débarquer les 141 rescapés. Le navire a dc atteint une position de stand-by à équidistance de #Malte et de #Italie et attend qu'un lieu sûr lui soit assigné pic.twitter.com/lciuwMw0om