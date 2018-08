El "Aquarius" busca un puerto europeo tras el rechazo de Italia, Malta y España

Roma (EuroEFE).- El barco "Aquarius", de las ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterranée, busca un puerto seguro en el que desembarcar a los 141 migrantes rescatados en el Mediterráneo central, tras la negativa anunciada hoy por Italia, Malta y España, mientras que Francia critica a las autoridades de Roma y dice que la embarcación debe ir al puerto más cercano.

La embarcación, según consta en su bitácora, ha abandonado las aguas internacionales frente a Libia, donde rescató a los migrantes, y se ha situado en el Canal de Sicilia, entre el Estado insular de Malta y la isla italiana de Lampedusa.

A bordo acoge a un total de 141 migrantes salvados en dos operaciones distintas el pasado viernes, cuando viajaban en barcazas desde Libia hacia las costas europeas.

Les autorités maritimes maltaises et italiennes ns ont informés qu'elles n'indiqueraient pas de lieu sûr à l'#Aquarius pr débarquer les 141 rescapés. Le navire a dc atteint une position de stand-by à équidistance de #Malte et de #Italie et attend qu'un lieu sûr lui soit assigné pic.twitter.com/lciuwMw0om