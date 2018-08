Migración por mar a España desde 2017 es ya la mitad del acumulado de 20 años

Ginebra/Varsovia (EuroEFE).- Las 47.000 llegadas de inmigrantes por el Mediterráneo a España registradas desde inicios de 2017 hasta la presente semana representan prácticamente la mitad de los 95.000 inmigrantes que entraron por esa vía desde 1999, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Una estadística elaborada por esa entidad indica que en los últimos veinte años nunca se alcanzó un nivel tan elevado de inmigración irregular por vía marítima como la que se observa en 2018, durante el que se han registrado ya 25.101 llegadas.

El pico anterior más importante ocurrió el año pasado, con 22.414 casos de enero a diciembre.

Antes de ello, hay que remontar hasta 2001 para observar un nuevo pico en el gráfico de la OIM (elaborado a partir de estadísticas del Ministerio del Interior español), con la llegada de 14.412 inmigrantes ese año.

España supera así este año a todo el resto de destinos de la inmigración ilegal que busca llegar a Europa a través del Mediterráneo y que actualmente tiene como segundo destino Italia, con 19.231 llegadas desde el pasado enero.

Grecia, por su parte, ha registrado 16.834 entradas por el Mediterráneo en el mismo periodo.

En el caso de España, se indicó que 44.000 inmigrantes adicionales entraron a su territorio por vía terrestre desde el 1 de enero.

Al presentar estos datos a la prensa, el portavoz de la OIM, Joel Millman, dijo que deben ser analizados en perspectiva, pues si bien este año la llegada de inmigrantes irregulares a Italia ha caído, debe recordarse que este país recibía prácticamente cada mes la misma cantidad de los que han llegado a España desde que empezó 2018.

Ello durante la crisis migratoria que estalló en 2015 y que amainó el año pasado.

Sobre las razones que han provocado el fuerte aumento de la inmigración a España, Millman dijo que prefería no especular ya que la OIM deberá realizar un estudio integral de este fenómeno -como lo hizo en Italia y Grecia- para conocer sus características.

Sin embargo, indicó que lo que sí está documentado es que las nacionalidades de los inmigrantes que llegan por mar a España corresponden justamente con las que han declinado en los puntos de partida de Libia hacia Italia.

"Vemos la caída de las llegadas de gente de Guinea, Gambia, Mali, Senegal, Costa de Marfil que salen de Libia, lo que indicaría que los inmigrantes de África occidental se han dado cuenta de que el gasto y el peligro la hacen una ruta menos atractiva frente a la ruta por Marruecos", explicó a Efe.

"Parece que están retornando a esa (última) ruta, pero no tenemos testimonios suficientes para verificarlo, solo información estadística", agregó el portavoz.

Sobre las condiciones que encuentran los inmigrantes en España, dijo que por el momento su organización no conoce del trato que reciben en las primeras 24 a 48 horas tras su llegada, una cuestión sobre la que se tiene previsto indagar.

No obstante, destacó la baja mortalidad de los inmigrantes que cruzan el mar hacia España, con comparación con la que se registra en la ruta del Mediterráneo central entre Libia e Italia, que a pesar de representar ahora un tercio del tránsito, representa dos tercios de la mortalidad.

"El tráfico es muy alto y el rescate parece ser muy exitoso, lo que apunta a una buena gestión", mencionó.

España, principal destino de la inmigración ilegal en julio

El pasado julio arribaron a la Unión Europea cerca de 15.000 inmigrantes irregulares, un 18 % menos que hace un año, de los cuales más de la mitad, 8.800, llegaron a España, donde se cuadriplicó la llegada de ilegales con respecto al mismo mes de 2017, según informó la Agencia Europea de Fronteras (Frontex).

En los primeros siete meses de 2018, el número de inmigrantes irregulares que llegaron a la UE a través de las cuatro principales rutas migratorias fue de 73.500 personas, un 43 % menos que en el mismo periodo del año anterior, principalmente debido a una menor presión migratoria en la ruta del Mediterráneo Central (la que se dirige a Italia).

In the first seven months of 2018 the number of irregular border crossings into the EU dropped by 43% from a year ago to approx. 73 500, mainly due to lower migratory pressure on the Central Mediterranean route https://t.co/1O7CFt8Kde pic.twitter.com/T0i4EQLYP3