Cinco países de la UE se reparten los migrantes del Aquarius

Bruselas (EuroEFE).- España, Francia, Alemania, Portugal y Luxemburgo han acordado hacerse cargo de los 141 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo por el Aquarius, después de que Malta aceptara el desembarco tras varios días de espera.

Se trata del primer acuerdo de este tipo alcanzado entre varios países europeos, después de que el primer ministro maltés, Joseph Muscat, autorizara el desembarco en sus puertos como "base logística", tras unas negociaciones coordinadas por Bruselas.

Fuentes comunitarias informaron a Efe de que la Comisión Europea (CE) ha estado "en contacto" con los Estados miembros desde el lunes "para proporcionar apoyo coordinado y lograr una solución al incidente".

Reparto entre España, Francia, Alemania, Portugal y Luxemburgo

El acuerdo también incluye la acogida de otras 114 personas rescatadas por las autoridades maltesas en los últimos días y que serán distribuidas entre Malta y estos cinco Estados, explicaron las fuentes, que precisaron que el papel del Ejecutivo comunitario ha consistido en "coordinar" el contacto entre los países.

"Celebro la decisión de las autoridades maltesas de autorizar el desembarco del Aquarius. Esto ha sido posible gracias al apoyo de Francia, España, Alemania, Portugal y Luxemburgo, que acordaron cada uno hacerse cargo de una parte de los migrantes a bordo", declaró a Efe el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramópulos.

El eurocomisario felicitó a esos Estados miembros de la UE "por su solidaridad y por compartir la responsabilidad", tras "intensos" contactos en los últimos días "facilitados y coordinados" por la Comisión Europea.

Avramópulos agregó que la CE se ha comprometido a continuar con ese trabajo de "coordinación" hasta que se puedan "establecer acuerdos más estables".

"No podemos confiar en arreglos 'ad hoc', necesitamos soluciones sostenibles. No es solo responsabilidad de uno o unos pocos Estados miembros, sino de la Unión Europea en su conjunto", resaltó el comisario, que dio las gracias a Malta por permitir al Aquarius atracar en su territorio.

