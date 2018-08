Una solución europea para el reto migratorio

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) ha celebrado el primer acuerdo por el que cinco Estados miembros se harán cargo de forma voluntaria de inmigrantes rescatados del Mediterráneo, al tiempo que ha subrayado que son preferibles soluciones comunitarias ante el fenómeno migratorio.

La crisis del barco Aquarius, que este miércoles atracó en el puerto maltés de La Valetta con 141 inmigrantes a bordo, ha puesto en marcha por primera vez en la Unión sistema de reparto voluntario entre países para hacer frente a esas llegadas.

España, Francia, Alemania, Luxemburgo y Portugal se hacen cargo de acoger a esos inmigrantes, rescatados hace cinco días en el Mediterráneo, una vez Malta ha dado su consentimiento para su desembarco este miércoles, en lo que fue el primer pacto voluntario entre países para hacerse cargo de personas en esa situación.

La resistencia del grupo de Visegrado

Hasta ahora, la UE había impulsado un sistema de reparto de refugiados por cuotas que se negaban a aplicar países como los del llamado grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, la República Checa y Eslovaquia).

Estos estados piden además mayor control de las fronteras exteriores y crear centros de acogida fuera de la Unión, una posición que comparte Austria, al frente de la presidencia de turno del Consejo de la UE este semestre.

Malta ofreció su puerto como "base logística" para recibir a los inmigrantes que a continuación serán distribuidos entre los mencionados países, un acuerdo que alabó el comisario europeo de Inmigación, Dimitris Avramópulos, tras darse a conocer el pacto.

"Celebro la decisión de las autoridades maltesas de autorizar el desembarco del Aquarius. Esto ha sido posible gracias al apoyo de Francia, España, Alemania, Portugal y Luxemburgo, quienes acordaron cada uno hacerse cargo de una parte de los migrantes a bordo", indicó a Efe Avramópulos, quien así ha puesto de relieve la "solidaridad" de estos países a la hora de "compartir la responsabilidad".

