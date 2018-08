Nuevo pulso entre Italia y Malta en el Mediterráneo

Roma (EuroEFE).- El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, instó este domingo a la Unión Europea (UE) a intervenir en los casos de inmigración o advirtió que Italia conducirá a los inmigrantes interceptados directamente a Libia, empezando por los 177 que rescató una de sus patrulleras el jueves en el Mediterráneo..

Salvini envió a los medios estas declaraciones en relación con el caso del barco de la Guardia Costera italiana con 177 inmigrantes que espera un puerto desde el jueves tras el rechazo de Malta y de Italia de hacerse cargo.

"O Europa decide seriamente que tiene que ayudar a Italia, comenzando por los inmigrantes en la (patrullera) Diciotti o nos veremos obligados a hacer algo que acabará definitivamente con el negocio de los traficantes. Es decir, acompañar a un puerto libio a las personas recuperadas en el mar", anunció Salvini, quien criticó que "un barco de Malta había acudido a la zona, pero no prestó ayuda y se limitó a acompañar al barco a aguas italianas".

Immagini esclusive di un gommone con 70 immigrati, scafista alla guida e motore potente, in acque maltesi. Qualcuno si degnerà di intervenire o li manderanno ancora una volta in direzione Italia??? pic.twitter.com/0xzdAbEVYX

Italia pide sanciones a Malta

Por su parte, el ministro de Infraestructuras, Danilo Toninelli, afirmó que "la Unión Europea debe dar un paso adelante y abrir sus propios puertos a la solidaridad sino no tiene motivos para existir", en un mensaje en su cuenta en Twitter.

#Diciotti dimostra che Italia non si tira mai indietro quando si tratta di salvare vite umane. Il comportamento di Malta è ancora una volta inqualificabile e meritevole di sanzioni. L'Ue si faccia avanti e apra i propri porti alla solidarietà, altrimenti non ha motivo di esistere

El caso del barco de la Guardia Costera Diciotti se hizo cargo el pasado jueves de los inmigrantes que habían sido rescatados por otros dos barcos de la Capitanía de Puerto cuando se encontraban en dificultad en aguas de Malta, según explicó el ministerio del Interior.

Salvini afirmó que tendría que ser Malta quien se ocupase de estos inmigrantes.

El ministro del Interior maltés, Michael Farrugia, reiteró en Twitter la negativa de su país de hacerse cargo del barco.

. @matteosalvinimi . @DaniloToninelli la GC #italiana ha intercettato i #migranti all'interno del SAR #maltese , ma ezattamente fuori territorio italiano, senza coordinamento con il competente RCC, soltanto per impedirgli di entrare nella aque #italiane .

Farrugia acusó a Italia de haber interceptado a los inmigrantes en aguas maltesas "pero solo para impedirles entrar en aguas italianas" ya que el barco no pidió auxilio.

Un intercettazione su una nave che esercita il suo diritto alla libertà di navigazione in alto mare non è considerata un salvataggio. Nel momento in cui i #migranti sono sulla nave #italiana #Diciotti (territorio italiano) vicino a #Lampedusa,