Malta socorre un barco con 100 inmigrantes y dos cadáveres

Roma/Bruselas (EuroEFE).- Las Fuerzas Armadas de Malta socorrieron este miércoles a un barco que se encontraba a 68 millas de las costas de la isla con 100 inmigrantes a bordo y en el que encontraron dos cadáveres, informó este cuerpo militar en un comunicado.

"El barco estaba haciendo agua y en peligro inminente de hundirse. Llevaba 100 personas a bordo y también dos cuerpos sin vida. Las personas a bordo han sido rescatadas por la patrullera de la Armada", explicó la nota.

Se desconoce por ahora si los 100 inmigrantes serán desembarcados en un puerto maltés.

Mientras tanto, Italia sigue negando el desembarco del barco de la Guardia Costera italiana Diciotti con 177 inmigrantes a bordo, que fueron rescatados en aguas maltesas el pasado jueves, según informó Interior.

La patrullera se encuentra en el puerto de Catania, en Sicilia, pero no está previsto que los inmigrantes desciendan a tierra por el momento, debido a que el ministro del Interior, Matteo Salvini, exige que sean distribuidos entre países miembros de la Unión Europea (UE) a pesar de que el barco es de la Marina italiana.

Malta e Italia han protagonizado un duro cruce de acusaciones en las últimas horas sobre el supuesto incumpliendo del pacto para la reubicación entre varios países europeos de los inmigrantes llegados en varios barcos a los puertos italianos y malteses en los últimos meses.

Por su parte, la Comisión Europea (CE) anunció este miércoles una ayuda adicional de 9 millones de euros para la atención sanitaria en las instalaciones de recepción de solicitantes de asilo y refugiados.

Bruselas recordó que ha movilizado más de 200 millones de euros en asistencia de emergencia para apoyar la gestión migratoria en Italia.

