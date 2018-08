Frontex descarta que haya una crisis migratoria en Europa

Algeciras/Bruselas (EuroEFE).- El director ejecutivo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), Fabrice Leggeri, ha asegurado este jueves que "no estamos en mitad de una crisis migratoria", fue peor la vivida en 2015, aunque reconoce que España, "por primera vez", está en la primera línea de migración de la UE.

En un encuentro con varios medios en Algeciras (Cádiz), donde ha acudido para supervisar las operaciones Indalo y Minerva, Leggeri ha puesto de manifiesto que en lo que va de año se han registrado 75.000 entradas ilegales en la Unión Europea (UE) y lo ha comparado con la cifra de 1,8 millones que se alcanzó en 2015.

"No estamos en tan mala situación", ha afirmado Leggeri, quien no obstante ha reconocido que en España sí se está produciendo un incremento en la llegada de inmigrantes.

Frontex Executive Fabrice Leggeri speaking to Spanish journalists in Algeciras: We are here to support Spain to tackle not only irregular migration but also support law enforcement and regular border checks, as well as returns pic.twitter.com/4C9vnyOztr