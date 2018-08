Bruselas dice a Roma que las "amenazas" no funcionan en la UE

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) advirtió este viernes a Italia de que las amenazas "no funcionan" en la Unión Europea, después de que este país haya abierto la puerta a limitar su contribución al presupuesto comunitario si no se soluciona la situación de los inmigrantes a bordo del barco militar "Diciotti".

"Las amenazas no funcionan en Europa, no nos llevan a ninguna parte", subrayó el portavoz de la CE Alexander Winterstein, preguntado por las declaraciones del vicepresidente del Gobierno italiano Luigi Di Maio, que ha planteado "no dar más los 20.000 millones (de euros) que se van a la UE cada año" si no se reubica a los inmigrantes de este barco.

El portavoz comunitario insistió en que "la única forma" de encontrar soluciones en la UE es "trabajar juntos de forma constructiva y con buena voluntad".

La amenaza de Di Maio llega una semana después de que este barco de la Guardia costera italiana se hiciera cargo de 177 personas y, tras cinco días en el mar, recibiera autorización del Gobierno italiano para atracar en el puerto de Catania, aunque no para desembarcar a las personas a bordo por la oposición del ministro del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini.

En busca de una solución coordinada

Bruselas coordina desde el domingo, tras una solicitud por parte de Italia, las conversaciones entre socios europeos para determinar quién o quiénes acogerán a los inmigrantes que aún permanecen en el "Diciotti", después de que Salvini autorizara el desembarco de un grupo de menores de edad.

"Estamos trabajando todo lo que podemos. Si nos lleva más tiempo, ciertamente no es por falta de esfuerzos", insistió Winterstein, que recalcó que encontrar una solución es una "prioridad" para el Ejecutivo comunitario e instó a no "apuntarse con el dedo".

"Los comentarios no constructivos, por no hablar de las amenazas, no ayudan. No nos ayudarán a acercarnos a una solución", agregó.

El portavoz rechazó especular sobre las consecuencias prácticas de que Italia cumpla su amenaza y limite su contribución al presupuesto anual de la UE, que se realiza de forma mensual, y afirmó que es una "clara obligación legal" recogida en los tratados a la que ningún miembro ha faltado hasta la fecha.

Altos funcionarios de los Estados miembros mantienen este viernes una reunión en Bruselas con vistas a seguir proponiendo ideas y avanzar hacia una solución común para la crisis causada por el aumento de los flujos migratorios en el Mediterráneo.

La portavoz comunitaria de Interior, Tove Ersnt, señaló que no se deben esperar "soluciones precisas" de este encuentro, sino que se trata de una "reunión informal técnica" para hablar sobre la cooperación en el desembarco, entre otros asuntos.

En cualquier caso, recalcó, no se trata de una reunión específica convocada para cerrar una solución para el barco, sino para abordar las "experiencias de cooperación entre Estados miembros" en esta materia que han tenido lugar durante este verano.

Algunos de los inmigrantes a bordo de barco "Diciotti" rechazan la comida

Algunos de los 150 inmigrantes que se encuentran a bordo del barco de la Guardia Costera italiana Diciotti, en el puerto de Catania, en Sicilia, han comenzado este viernes a rechazar la comida ante la negativa del Gobierno de autorizar el desembarco.

"Me han comunicado desde la Capitanía de puerto que a bordo del Diciotti hay tensión y los inmigrantes han comenzado una huelga de hambre", explicó el senador del progresista Partido Demócrata (PD), Davide Faraone en Twitter.

Otras fuentes aseguraron que no todos los inmigrantes han dejado de comer, y que sólo algunos han comenzado lo que algunos han definido como una huelga de hambre.

La ex presidenta de la Cámara de los diputados de la pasada legislatura y actual diputada del partido Libres e Iguales, Laura Boldrini, confirmó que se han suspendido las visitas de solidaridad al barco "por problemas" ya que "algunos inmigrantes habían rechazado la comida".

"¿Los inmigrantes de la Diciotti en huelga de hambre?. Que hagan lo que crean. En Italia viven 5 millones de personas en pobreza absoluta (1,2 millones de niños) que la huelga de hambre la hacen todos los días", escribió Salvini en Twitter.

Immigrati della #Diciotti in sciopero della fame?

Facciano come credono.

In Italia vivono 5 milioni di persone in POVERTÀ assoluta (1,2 milioni di BAMBINI) che lo sciopero della fame lo fanno tutti i giorni, nel silenzio di buonisti, giornalisti e compagni vari.#primagliitaliani pic.twitter.com/Y4Ld2STvTr — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 24 de agosto de 2018

Por Laura Zornoza y Rosa Jiménez (edición: Catalina Guerrero)

Para saber más:

► Italia amenaza con limitar su dotación a la UE si no reubica a los inmigrantes del "Diciotti"

► Frontex descarta que haya una crisis migratoria en Europa