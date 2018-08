El salto "agresivo" a la valla fronteriza con Marruecos fue "inaceptable"

Madrid/Roma (EuroEFE).- El salto a la valla de Ceuta, fronteriza con Marrruecos, este miércoles por parte de 116 inmigrantes es "inaceptable" por las condiciones de "violencia y riesgo" para las fuerzas de seguridad, afirmó la vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez, Carmen Calvo, quien aseguró, no obstante, que el Ejecutivo socialista no ha variado un "ápice" su política migratoria.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, insistió en que el Ejecutivo ha cumplido en todo momento con la legalidad internacional y nacional al devolver a Marruecos a este grupo, que se hizo en virtud de un convenio bilateral de 1992 que ya se ha "utilizado en otras ocasiones".

"No es forma de tratar a nuestro país, de forma violenta", ha zanjado la vicepresidenta, quien ha asegurado que las más de 100 personas que entraron de manera irregular y "agresiva" en la frontera de Ceuta han sido atendidas "jurídicamente una a una, con todas las garantías propias de un Estado de Derecho".

Calvo ha garantizado que entre los expulsados no hay menores de edad y ha añadido a continuación que tampoco consta al Gobierno que "ninguno de ellos haya pedido asilo".

En su opinión, lo ocurrido el pasado miércoles, que ha tachado de "inaceptable", es "una situación completamente distinta" de la que acaece en las acciones de salvamento de personas en el mar porque además los inmigrantes hicieron uso de "herramientas e incluso sustancias" con las que causaron lesiones a siete agentes de la Guardia Civil.

"No lo vamos a consentir" porque "no es aceptable el riesgo que corren nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad", ha advertido la vicepresidenta, quien ha querido trasladarles su agradecimiento y respeto a su profesionalidad en nombre del Gobierno, que "no va a mirar para otro lado" en este asunto.

Así, ha reiterado que la devolución a Marruecos, país con el que España mantiene "unas relaciones cotidianas particularmente buenas", ha cumplido con la legalidad y que la activación del acuerdo bilateral no supone en ningún caso que el Gobierno haya variado "un solo ápice" su política migratoria.

Política que siempre responderá, ha dicho, a dos variables: la de respetar los derechos humanos y la de garantizar la seguridad en las fronteras.

Salvini critica que le llamen fascista mientras España devuelve inmigrantes

Desde Roma, el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, criticó este viernes que se le tilde de "racista, fascista e inhumano" por su estrategia contra la inmigración, mientras que España devolvió este jueves a Marruecos a 116 inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta.

"Después de haber cruzado la frontera española en Ceuta y agredido a los agentes de policía, estos señores han sido devueltos a Marruecos gracias a un acuerdo internacional de hace veinte años", escribe Salvini en las redes sociales.

"Si lo hace España está bien, pero si lo propongo yo entonces soy racista, fascista e inhumano", agregó, al tiempo que publicó un vídeo de estos inmigrantes cuando cruzaron la valla.

Dopo aver superato il confine spagnolo a #Ceuta e aggredito gli agenti di pattuglia, questi signori sono stati rimandati in Marocco grazie ad un accordo internazionale di vent’anni fa.

Se lo fa la Spagna va bene, ma se lo propongo io allora sono razzista, fascista e disumano. pic.twitter.com/5AjJtN47Bg — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 24 de agosto de 2018

Salvini, que está aplicando mano dura contra la inmigración, mantiene retenidos a 150 inmigrantes a bordo de un barco militar en el puerto italiano de Catania (Sicilia, sur) hasta que los países europeos acuerden una solución para reubicarlos.

El líder de la ultraderechista Liga ha amenazado incluso con devolver a los inmigrantes que intenten llegar a las costas italianas si la Unión Europea no gestiona el fenómeno migratorio.

Y ha asegurado que su objetivo es imitar la controvertida política migratoria aplicada en Australia, el programa llamado "No Way", que no permite la entrada de ningún inmigrante indocumentado.

