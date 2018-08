Un videojuego enseña un uso sostenible del agua en Palestina

Ramala (Cisjordania).- Lamis Qdemat, una joven emprendedora palestina de 26 años, desarrolla un videojuego educativo e interactivo llamado Water Heroes (Héroes del Agua, en inglés) para concienciar a los niños sobre el uso responsable de este recurso escaso en Palestina.

Licenciada en Geología y Ciencias Ambientales, Qdemat participó este verano en Tarragona en el primer Foro de Jóvenes Líderes para el Mediterráneo, organizado por la Unión por el Mediterráneo (UpM), donde colaboró en la definición de proyectos a favor del empleo juvenil, la igualdad de género y el desarrollo sostenible.

Qdemat trabaja diariamente desde el espacio uMake, una oficina de cotrabajo en la sexta planta de un edificio de negocios en el corazón de Ramala (Cisjordania) del que surgen algunos de los proyectos más innovadores en los territorios ocupados.

Tras estudiar un máster sobre gestión del agua, un bien preciado en este árido territorio, la joven está en la última etapa de desarrollo "de un juego dirigido a estudiantes de Primaria" que quiere que se convierta en una herramienta para que los más pequeños sepan "como utilizar y conservar" los recursos hídricos.

En su opinión, se debe luchar para que el país llegue a un modelo de "ecología sostenible" en el que la población "valore el uso del agua y de otros recursos ambientales".

Un videojuego con trasfondo político

La emprendedora tiene un plan de negocios para comercializar el videojuego que pronto pondrá en marcha y, asegura, su proyecto también incorpora un planteamiento político de fondo.

"Palestina vive bajo ocupación, con el muro de separación que sirve para que Israel tome los acuíferos", dice Qdemat y denuncia que la población "no tiene posibilidad de gestionarse políticamente y el agua le es incautada", con lo que "trabajar con niños a través de un juego pedagógico puede ser un elemento más para generar conciencia desde que son pequeños", agrega.

Qdemat tiene ya una muestra inicial de Water Heroes y espera presentar el producto en Barcelona a finales de octubre durante el Fórum AMWAJ 2018, una convención centrada en la gestión sostenible del agua que reunirá a periodistas, especialistas y emprendedores procedentes de todo el Mediterráneo.

