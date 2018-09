La UE pide una tregua en Trípoli en favor de la población

Bruselas (EuroEFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, instó este miércoles a todas las partes en el conflicto libio a respetar el alto el fuego alcanzado por las milicias libias que combatían en Trípoli desde hace diez días, en favor de la población.

"Pedimos a todas las partes implicadas respetar completamente el acuerdo e implementar todos sus términos en un espíritu de compromiso y por el interés del pueblo libio", indicó en un comunicado la portavoz de Mogherini.

#Libya - The ceasefire agreed among several groups yesterday under auspices of the Special Representative of UN Sec.Gen for Libya Ghassan Salamé is a welcome step that should lead to the much-needed de-escalation of the violence in and around Tripoli https://t.co/TEJyhXqKhn