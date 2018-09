La defensa aérea del sur de Europa, en manos del español Rubén García

Bruselas, 15 sep (EFE).- El comandante del Ejército del Aire Rubén García Servert, al frente del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN en Torrejón de Ardoz, lidera la vigilancia del espacio aéreo del sur de Europa para detectar cualquier aeronave que pueda ser un peligro para la seguridad de la Alianza Atlántica.

Su día a día, según explica él mismo en una entrevista a Efe, consiste principalmente en custodiar el cielo de los países de la OTAN situados en la misión sur de Europa, una extensión de más de 6.500 kilómetros de oeste a este que abarca el territorio de doce países y en el que cada día hay miles de movimientos regulares de aviones comerciales y otro tipo de aparatos.

