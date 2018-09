República Checa y Eslovaquia, en contra de aumentar el presupuesto de Frontex

Praga (EuroEFE).- Los planes de la Unión Europea (UE) de aumentar el presupuesto de la agencia de fronteras Frontex no gustan a República Checa y Eslovaquia, países que pidieron este lunes que, en lugar de ese incremento, se entreguen más fondos a los estados miembros para vigilar las delimitaciones exteriores del bloque.

"Malta, Italia, Grecia, España necesitan que se les diga que tendrán más dinero. Cada uno tiene sus propios guardacostas, no necesitan ningún Frontex", dijo el primer ministro checo, el populista Andrej Babis, en una conferencia de prensa televisada después de una sesión conjunta del consejo de ministros checo y eslovaco en la localidad de Kosice (Eslovaquia).

El líder checo criticó el incremento de fondos propuesto por Bruselas como un proceso encaminado a crear una "estructura paralela" a los órganos de vigilancia fronteriza de los socios comunitarios.

La UE acoge el miércoles en Salzburgo (Austria) una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno centrada en la migración, algo sobre lo que Praga y Bratislava mantienen posturas casi idénticas, como es el rechazo de plano de cuotas obligatorias de reparto de solicitantes de asilo.

El primer ministro de Eslovaquia apoya a Babis

El jefe del Ejecutivo eslovaco, Peter Pellegrini, apoyó a su homólogo checo, al defender que Frontex debería ser "más bien un órgano de coordinación", y que sólo se debería invertir en las capacidades de los respectivos países.

