Libia pide a la UE que destine ayudas al retorno de inmigrantes

Madrid (EuroEFE).- El ministro libio de Asuntos Exteriores, Mohamed Taher Syala, ha instado a la Unión Europea (UE) a cumplir con sus compromisos de ayuda económica al retorno de los inmigrantes suscritos en noviembre pasado en Abiyán en la cumbre de la UE y la Unión Africana (UA).

En una entrevista con Efe, el ministro también reclamó que la Unión Europea persuada a los países emisores de emigrantes para que acepten a sus nacionales de vuelta y sufrague los gastos del retorno.

Indicó que Libia había repatriado a unos 20.000 inmigrantes, aunque reconoció que el número de inmigrantes es muy superior y "los que están fuera de los campos de detención empujan para entrar sólo por la comida y la atención médica".

"Y por eso pedimos a la Unión Europea que nos ayude" para poder pagar esa comida y atención sanitaria que les facilitan, expuso

"Ninguna milicia tendrá excusa para venir a Libia"

Tras el acuerdo de "alto el fuego en Trípoli y alrededores con ayuda del enviado especial de la ONU, Ghassam Saleme, todas las milicias saldrán y otras milicias no tendrán ninguna excusa para venir de fuera".

El jefe de la diplomacia del Gobierno del Acuerdo Nacional, con sede en Trípoli y auspiciado por Naciones Unidas, aseguró a Efe que "el acuerdo ya ha sido puesto en marcha".

Antes de entrevistarse en Madrid con su homólogo Josep Borrell, Taher Syala manifestó que la situación es "de calma" y agregó que "los militares y la Policía son los que tienen que controlar (la seguridad) en la ciudad".

"Confío en el éxito de este acuerdo", precisó el jefe de la diplomacia libia en relación al pacto del pasado 5 de septiembre con las milicias tras el último episodio de diez días de combates en la capital desatados por el control del aeropuerto de Mitiga.

El país norteafricano cuenta con dos gobiernos, uno encabezado por Fayez Al Serraj en Trípoli y otro en el este, emanado del Parlamento de Tobruk de las elecciones de 2014 y hoy bajo tutela del hombre fuerte de Bengasi, el mariscal Jalifa Hafter.

Habrá elecciones

En este escenario en el que las milicias pugnan por mejorar sus posiciones políticas y militares, Taher Syala aseguró que las elecciones podrán celebrarse como estaba pactado en el acuerdo de París el próximo 10 de diciembre si la Cámara de Representantes aprueba las leyes para las elecciones y de referéndum.

"Hay algunas dificultades", admitió.

"Consideramos muy importantes estas reformas", explicó antes de reconocer que el proceso de pacificación está pendiente de que sean aprobadas esas normas para un referéndum constitucional y cuya ausencia supondría el retraso de la cita electoral.

También dijo que su Gobierno facilitará la presencia de la prensa internacional como ha hecho en los dos procesos electorales previos y añadió que la comisión electoral está "trabajando en ello".

Respecto al problema migratorio afirmó que "desde el principio de los tiempos este fenómeno está con nosotros", pero aseguró que su Gobierno "trata de eliminar la parte negativa de la inmigración".

Recordó que su país daba trabajo a "dos millones y medio de trabajadores extranjeros, pero ese no es el caso ahora", tras la "revolución" de 2011 en la que fue derrocado el coronel Muamar Gadafi.

¿Violaciones de Derechos Humanos?

Taher Syala replicó a las acusaciones de las ONG por las violaciones de los derechos humanos en Libia y concretamente a las acusaciones a la Guardia Costera por dificultar el trabajo de las tripulaciones que tratan de socorrer náufragos que "es fuera de nuestras aguas territoriales".

"Estaban ayudando al principio pero después hay rumores de que son parte de la mafia y están colaborando con algunos traficantes y eso está muy mal", advirtió el ministro libio.

Según él, "los italianos probaron que era así" y por eso "no permitimos que ninguno entre en nuestras aguas, pero siguen en las aguas internacionales".

"Nosotros no decimos que todas sean mafias, pero algunas hacen un mal trabajo con los traficantes", reiteró Taher Syala.

Sobre las relaciones bilaterales agradeció a España su apoyo "desde la revolución" y elogió el trabajo en el proceso de reconciliación del español Bernardino León, el primer enviado especial de la ONU a Libia.

