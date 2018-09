La cumbre de Salzburgo se cierra sin avances en inmigración

Salzburgo (Austria) (EFE).- Los líderes de la Unión Europea evitaron debatir sus diferencias en materia migratoria y se centraron en la cooperación con África, durante la cumbre informal celebrada en la ciudad austríaca de Salzburgo, en la que abordaron por primera vez la idea de reforzar Frontex.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo antes de la reunión que el objetivo era volver a la senda "constructiva", en vista de las tensiones de los últimos meses, alentadas por países como Hungría, cuyo gobierno es contrario a la acogida de refugiados o por Italia, que ha hecho de la inmigración irregular su principal caballo de batalla.

De hecho, la inmigración ni siquiera se abordó en la sesión formal de la cumbre este jueves, sino durante la cena de trabajo que mantuvieron los mandatarios europeos el miércoles, en la que se pudo constatar que "persisten las diferencias", informaron fuentes europeas.

No obstante, los países constataron que existe "un acuerdo" sobre la necesidad de reforzar la cooperación con terceros países, incluido Egipto.

Así lo dijo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en rueda de prensa, en la que anunció que, con ese objetivo, la UE tiene previsto celebrar en Egipto una cumbre con los países de la Liga Árabe el próximo febrero.

Tusk indicó que abordará ese asunto con el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, el próximo domingo en una reunión en Nueva York.

