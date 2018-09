Francia busca una "solución europea" a la situación del Aquarius

París (EuroEFE).-El Ejecutivo francés aseguró que busca una "solución europea" a la situación del barco de rescate Aquarius, que este lunes le pidió que, de forma excepcional y por motivos humanitarios, le permita atracar en el puerto de la ciudad francesa de Marsella.

Fuentes gubernamentales citadas por los medios franceses indicaron que esa respuesta debe estar basada en el principio del "puerto seguro más cercano", en el que se han basado en otras ocasiones para no autorizar el desembarco en su territorio de ese tipo de buques.

Las ONG SOS Méditerranée y Médicos del Mundo, responsables del barco de salvamento Aquarius, pidieron este lunes a las autoridades francesas que, de forma excepcional y por razones humanitarias, permitan que la embarcación atraque en Marsella, puerto francés hacia el que ya han puesto rumbo.

En rueda de prensa en París, el director de Operaciones de SOS Méditerranée, Frédéric Penard, estimó que después de que Panamá anunciara este viernes su decisión de retirar el pabellón a la embarcación, Marsella, donde la ONG tiene su sede, es el único lugar que les ofrece las garantías para poder gestionar la nueva situación.

