España registra el mayor aumento de solicitudes asilo en el segundo trimestre

Bruselas (EuroEFE).- España registró 16.200 solicitudes de asilo en el segundo trimestre de 2018, un incremento del 85 % frente a los tres primeros meses del año que le sitúa como el país europeo con el aumento trimestral más pronunciado entre los que recibieron al menos 2.000 solicitudes, informó Eurostat.

España fue el cuarto país europeo que más solicitudes recibió entre abril y junio, solo por detrás de Alemania (33.700 demandantes), Francia (26.100) y Grecia (16.300), en un periodo en el que el conjunto de la Unión Europea (UE) registró 136.700 solicitudes de asilo.

Esto supone un aumento en el conjunto europeo del 4 % frente a los primeros tres meses del año, cuando hubo 131.400 demandantes.

Entre los países con más de 2.000 demandantes durante el segundo trimestre, los mayores incrementos se dieron en España (85 %) y Grecia (26 %), mientras que las caídas más pronunciadas tuvieron lugar en Italia, Austria (ambas 23 %), Bélgica y Suecia (ambas 10 %).

Respecto a la población de cada Estado miembro, las mayores tasas de solicitantes se dieron en Chipre (1.656 solicitudes por cada millón de habitantes), Grecia (1.521), Malta (889) y Luxemburgo (703).

Esta ratio se situó en 267 demandantes por millón de ciudadanos en el conjunto de la UE.

