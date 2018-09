El mal tiempo retrasa el traslado de los inmigrantes del Aquarius a Malta

Roma (EuroEFE).- El fuerte oleaje y el viento están dificultando que los 58 inmigrantes rescatados la semana pasada por el barco humanitario Aquarius puedan ser transbordados a un barco maltés y llevados a puerto, tal como fue acordado.

Las ONG francesa SOS Mediterranée, que con Médicos sin Fronteras fleta el Aquarius, denunció hoy en Twitter que "los ataques políticos están prolongado inútilmente el tiempo que tienen que pasar en el mar hombres, mujeres y niños, esperando en un limbo".

UPDATE With 3m waves & winds of 30 knots, Aquarius continues to wait in intl waters off #Malta for transfer instructions. A safe transfer can only happen once the weather improves, unlikely for the next few days as weather forecasts indicate. Another delay for survivors on board. pic.twitter.com/rrwmFUIMUE