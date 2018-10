Empleo en el Mediterráneo para frenar la inmigración

Madrid (EuroEFE).- La Unión por el Mediterráneo (UpM) celebra el próximo lunes su reunión anual en Barcelona (noreste), donde ministros y altos cargos de 43 países abordarán nuevas estrategias de creación de empleo y estabilización en regiones desfavorecidas para frenar la inmigración ilegal, entre otros asuntos.

Desde su puesta en marcha, este foro regional, un espacio de debate destinado a reforzar la cooperación entre los socios de la Unión Europea (UE) y los estados de la ribera sur del Mediterráneo, ha impulsado 50 proyectos de integración, desarrollo humano y estabilidad por valor de 5.000 millones de euros.

Uno de ellos es la construcción de una planta desalinizadora en Gaza para abastecer de agua potable a cerca de dos millones de palestinos, obra que, según fuentes del foro, cuenta con el apoyo de Israel, miembro activo de esta organización intergubernamental.

El proyecto, cuyo desarrollo se tratará en esta reunión, cuenta ya con un 80 % de su financiación, procedente en su totalidad de donaciones, por lo que las obras comenzarán el próximo año.

Desarrollo para la paz

La UpM "no es un foro de paz", remarcan las citadas fuentes, pero esta iniciativa constituye un ejemplo de cómo la cooperación humanitaria puede contribuir a la estabilización de una zona de conflicto.

Otra muestra de la influencia tangible de esta organización ante fenómenos sociales actuales como al inmigración, son sus proyectos para el fomento del empleo en los países de origen de los emigrantes.

En este sentido, el encuentro abordará estrategias para la creación de puesto de trabajo y el desarrollo de las pymes que contribuyan a atajar las malas condiciones de vida que impulsan a miles de personas a buscar una oportunidad cruzando el Mediterráneo, un flujo controlado en su mayor parte por organizaciones delictivas.

Este asunto fue uno de los más destacados de la cumbre del pasado año, en la que los participantes aceptaron la premisa de que la seguridad de la región está vinculada a su grado de desarrollo económico y social, especialmente en los países de la orilla sur del Mediterráneo.

Por ello, la Unión Europea, aspira a lograr una mayor integración a través de los proyectos de la UpM.

Heredera del Proceso de Barcelona

Heredera de la Conferencia Euromediterránea creada en Barcelona en 1995, el foro fue relanzado en 2008 por Francia y Egipto, y ahora ha fijado un plan para consolidar su capacidad de acción.

#UfM Secretary General Nasser Kamel just closed @MedCities Annual Conference in #Barcelona. The #UfM is ready to work together to make #Mediterranean cities more sustainable and equitable for all. Time has come for action! pic.twitter.com/LkcFqsAB3c