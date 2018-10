La presión migratoria se instala en el Mediterráneo occidental

Melilla (España) (EuroEFE).- La zona del Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán están sufriendo "una presión migratoria excepcional", tendencia que comenzó a percibirse en 2013 y que ha llevado a una de las pocas ONG de rescate que siguen operando en el Mediterráneo, Open Arms, a instalarse en esta zona.

El cierre de fronteras en Italia y Malta ha provocado que el sur de la península Ibérica reciba más del 40 % de todas las llegadas a Europa por mar en 2018.

Sin embargo, el incremento de la afluencia de migrantes a través de esta ruta, en el Mediterráneo occidental, "no es repentina ni imprevista", y ha atraído recursos de rescate desplegados en toda la ribera mediterránea, según el Ministerio del Interior español.

Coyuntura política y programas de contención

La secretaria de Estado de Seguridad española, Ana Botella, informó este jueves en rueda de prensa durante su visita a Melilla que esta presión se debe a que los flujos migratorios se han ido trasladando hacia el lado más occidental del Mediterráneo, debido a "acontecimientos políticos" y a los "programas de contención" dispuestos por Europa.

"Todo hacía predecir, casi como a cámara lenta, que ese flujo migratorio iba a irse trasladando", explicó la número dos de Interior, que incluyó en ese desvío hacia la zona que comparten España y Marruecos otros problemas como los traficantes de personas y la trata de seres humanos.

Ello ha obligado al Gobierno español a dar "una respuesta prácticamente de emergencia" y a transmitir a nivel comunitario la necesidad de dar "una respuesta europea" a esta presión migratoria, originada en los conflictos bélicos que han asolado Oriente Medio en los últimos años y prácticamente desde la década de los 90.

Ha defendido que "España tiene que tener una posición y una estrategia" y trabajar "con anticipación", algo que ha dicho que ha faltado en los últimos tres años, gobernados por el PP, al que acusó de "mirar para otro lado" en lugar de afrontar los problemas.

La inmigración, añadió Botella, "no es un problema de España que sufre España, sino que es un problema actual internacional que España, que forma parte de la UE, tiene que hacer frente siempre con el respaldo económico europeo".

Open Arms se establece en Motril

La única ONG que actualmente salva vidas en el mar, la española ONG Proactiva Open Arms, se establecerá de forma indefinida como puerto base para sus nuevas operaciones de rescate en las zonas de Alborán y el Estrecho de Gibraltar.

Con su velero "Astral", Proactiva ha rescatado a más de 27.000 migrantes en el Mediterráneo central.

El coordinador de operaciones de Proactiva Open Arms, Gerard Canals, indicó a Efe que desde la ONG llevan semanas en contacto con Salvamento Marítimo para detallar las condiciones en las que trabajarán.

Pese a que todavía no tienen firmado el convenio de colaboración y que aún no trabajarán bajo las órdenes de Salvamento Marítimo español, el "Open Arms" ha llegado a Motril para estar operativo en cuanto el organismo público los requiera, explicó.

"Somos un barco con bandera española y toda la documentación legal, por lo tanto, podemos salir a navegar", dijo.

Una nave italiana denunciará la situación migratoria en el Mediterráneo

Mientras, varias organizaciones humanitarias, políticos de izquierda e intelectuales de Italia enviaron el jueves al Mediterráneo central un barco con el fin de "controlar, testimoniar y denunciar" la "dramática" situación que viven los migrantes en el mar.

The “Mediterranea” is at sea. When the law creates death, it is our duty to disobey - Thanks to @DinamoPress - The first Italian-flagged ship to sail to international waters off the Libyan coast is at sea. https://t.co/gZO5vd5i3r #Savinghumans pic.twitter.com/LQoO0rfxF6