Ministros de todo el Mediterráneo buscan vías de cooperación en Barcelona

Madrid (EuroEFE).- La Unión por el Mediterráneo (UpM) reúne este lunes a ministros y altos cargos de 43 países en Barcelona, donde abordarán nuevas estrategias de creación de empleo y estabilización en regiones desfavorecidas para frenar la inmigración ilegal, ente otros asuntos.

Desde su puesta en marcha hace diez años, este foro regional, un espacio de debate destinado a reforzar la cooperación entre los socios de la Unión Europea y los estados de la ribera sur del Mediterráneo, ha impulsado 50 proyectos de integración, desarrollo humano y estabilidad por valor de 5.000 millones de euros.

Uno de ellos es la construcción de una planta desalinizadora en Gaza para abastecer de agua potable a cerca de dos millones de palestinos, obra que, según fuentes del foro, cuenta con el apoyo de Israel, miembro activo de esta organización intergubernamental.

El proyecto, cuyo desarrollo será tratado en esta reunión, cuenta ya con un 80% de su financiación, procedente en su totalidad de donaciones, por lo que las obras comenzarán el próximo año.

Cooperación frente al conflicto

La UpM "no es un foro de paz", remarcan las citadas fuentes, pero esta iniciativa constituye un ejemplo de cómo la cooperación humanitaria puede contribuir a la estabilización de una zona de conflicto.

