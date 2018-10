La UE apuesta por invertir en empleo para estabilizar el Mediterráneo

Barcelona (EuroEFE).- El comisario europeo de Política de Vecindad y Ampliación, Johannes Hahn, defendió este lunes la necesidad de invertir en proyectos tangibles de empleo a través del sector privado para estabilizar las zonas desfavorecidas del Mediterráneo y reducir la influencia de las mafias y el extremismo entre su población.

Según recordó en uno de los grupos de trabajo del foro de la Unión por el Mediterráneo que se celebra en Barcelona, el sur de esta región registra una de las mayores tasas mundiales de desempleo juvenil, problema que afecta igualmente a algunos países del norte de Europa, donde el índice de paro en este sector de la población supera el 30%.

Si esta tasa se redujera a la mitad, el Producto Interior Bruto (PIB) regional experimentaría un crecimiento de 20.000 millones de euros, remarcó, y es el sector privado quien tiene la posibilidad de "liberar" este potencial.

Commissioner @JHahnEU joined today our #Med4jobs event in the framework of the UfM Regional Forum in #Barcelona . #UfMRegforum pic.twitter.com/F14Mf9wakJ

"Los políticos solo pueden establecer las condiciones adecuadas para favorecer la creación, pero son las empresas las que crean los puestos de trabajo; no hay una fórmula mágica, es imposible hacerlo sin el sector privado", reconoció el comisario europeo.

En este sentido, se comprometió a impulsar un esfuerzo "real" de inversión, alejado de discursos "filosóficos" y con particular atención a la incorporación de la mujer, porque la inversión siempre tiene un resultado: "empleo y sociedades estables".

Read #EU-Commissioner @JHahnEU's speech at the #Med4Jobs event in the framework of the @UfMSecretariat's regional forum today in #Barcelona https://t.co/cxb393bVlB #UfMRegforum pic.twitter.com/pKxRfF9ztu