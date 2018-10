La UpM reivindica la integración como solución a los conflictos

Barcelona (España) (EuroEFE).- La Unión por el Mediterráneo (UpM) reivindicó este lunes en Barcelona el diálogo y las estrategias de integración como vías naturales para la resolución de conflictos frente al "fracaso" de los escenarios actuales de confrontación política y militar.

En el tercer foro anual de esta organización, que agrupa a 28 países de la Unión Europea y 15 de la ribera sur del Mediterráneo, el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, copresidente de la misma, reconoció que la región "está mucho peor que hace diez años".

En este tiempo se han desatado numerosas crisis, como la guerra de Siria, y los organismos internacionales "han fracasado al abordarlas", ya que han sido tratadas desde un ángulo puramente económico y ajeno al diálogo político.

"Todas las crisis requieren esfuerzos económicos, pero dentro de un contexto político integrador, con una finalidad concreta", subrayó.

Le Forum régional des Ministres des Affaires étrangères de l’#UpM appelle à une coopération euro-méditerranéenne renforcée à l’occasion du 10ème anniversaire de l’institution #UfMRegForumhttps://t.co/toOdytzD1z pic.twitter.com/mEfbtVRyqQ — Union for the Mediterranean (@UfMSecretariat) 8 de octubre de 2018

Mogherini pide avances reales

También la alta representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, reclamó un avance real en resolución de conflictos que dé prioridad a la integración y supere el escenario de "confrontación militar" actual, provocado, en muchas ocasiones, por decisiones políticas.

Según Mogherini, los ciudadanos tienen la sensación de que los políticos están fallando, de que la democracia "no está cumpliendo", por lo que es necesario dar un paso más en las dinámicas de diálogo.

"Actualmente tenemos tres crisis muy graves: la guerra de Siria, Libia y el conflicto de Israel y Palestina, cuya resolución se está desmantelando pieza por pieza. En todos ellos prevalece la confrontación militar, fruto, muchas veces, de decisiones políticas, y la integración no goza de prioridad", lamentó.

Por ello, "es el momento de ir más allá" y ahondar en dinámicas "más cooperativas" y pragmáticas que contribuyan de una forma tangible a la estabilización, principal objetivo de la UpM, que agrupa a 28 países de la Unión Europea y 15 de la ribera sur del Mediterráneo.

“I believe that now more than ever there is a need to move beyond a mindset based on competition and spheres of influence towards a more cooperative dynamic” @FedericaMog speaking at #UfMRegForum @UfMSecretariat pic.twitter.com/F61E0M4DsS — European External Action Service - EEAS (@eu_eeas) 8 de octubre de 2018

"La Unión por el Mediterráneo es el único foro de diálogo entre actores que no hablarían entre sí, y aquí no solo hablan, sino que cooperan", dijo en referencia a iniciativas como la construcción de una desalinizadora en Gaza que abastecerá a casi dos millones de palestinos, cuya construcción podría comenzar el próximo año con el apoyo de Israel.

"La cooperación a través de proyectos prácticos genera el espacio necesario para el diálogo. Es necesario sustituir conflicto por integración", zanjó la jefa de la diplomacia europea.

En este mismo sentido, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, reiteró la necesidad de encontrar una urgente solución a las crisis más graves de la región.

"No hay en el mundo una frontera más desigual que la del Mediterráneo norte y sur, tanto por sus niveles demográficos como por los de renta. Es algo que nos debería preocupar mucho", admitió.

Asimismo, Borrell criticó que la resolución del conflicto entre Israel y Palestina "corre el riesgo de convertirse en pura retórica".

"Su centralidad hace que una solución sea más urgente que nunca. Hay que recuperar ya el proceso de paz hacia una solución de dos Estados viviendo en paz y seguridad, porque es la única capaz de garantizar una paz justa y duradera", remarcó.

#HappeningNow: the 3rd edition of the UfM Regional Forum in #Barcelona is gathering the Foreign Affairs Ministers from UfM Member States to reaffirm their political commitment to increasing cooperation and integration in the region #UfMRegForum pic.twitter.com/QSXisw7j6b — Union for the Mediterranean (@UfMSecretariat) 8 de octubre de 2018

El nuevo secretario de la Unión por el Mediterráneo, Nasser Kamel, reivindicó en su intervención la utilidad de este foro -que cumple diez años- para el desarrollo de políticas de integración basadas en la educación, el empleo y el medio ambiente, entre otras materias.

"Los Gobiernos, por sí solos, no pueden afrontar los nuevos desafíos de una forma efectiva, necesitamos una plataforma de coordinación regional que sirva de enlace de las distintas políticas y las convierta en proyectos reales", dijo Kamel.

The UfM Regional Forum in pictures

See all the images of the day: https://t.co/7FtVibZepX#UfMRegforum pic.twitter.com/dhXGTSbmTU Union for the Mediterranean (@UfMSecretariat) 8 de octubre de 2018

Desde su creación en 2008, este foro internacional ha implementado 50 proyectos por un valor de 5.000 millones de euros, entre los que figura la construcción de una planta desalinizadora en Gaza que abastecerá de agua potable a cerca de dos millones de personas que beben de un acuífero contaminado.

Por Javier Marín (edición: Piedad Viñas)

Para más información:

►La UE apuesta por invertir en empleo para estabilizar el Mediterráneo