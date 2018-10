La desaladora impulsada por la UpM en Gaza podría construirse en 2019

Barcelona (EuroEFE).- La planta desalinizadora que abastecerá a casi dos millones de palestinos en Gaza, proyecto promovido por la Unión por el Mediterráneo (UpM), podría comenzar a construirse el próximo año, al haber logrado el 80 % de los 562 millones de euros necesarios para este proyecto.

Según avanzó este lunes en Barcelona el secretario general de esta organización, el egipcio Nasser Kamel, los trabajos preliminares de la planta podrían iniciarse este mismo año.

Al contrario que otros proyectos financiados por organismos internacionales en la zona, este cuenta con un interés directo de "todas" las partes implicadas, algo inusual, reconoció Kamel.

2 millones de palestinos beben agua contaminada

"Pese a los evidentes problemas políticos, se ha hecho un gran trabajo para acabar con la carestía de agua que afecta a casi dos millones de personas que beben de un acuífero contaminado", subrayó.

Se espera que esta planta, de 55 millones de metros cúbicos, ayude a paliar el déficit hídrico de uno de los territorios más densamente poblados del mundo (1,8 millones de personas viven en 374 kilómetros cuadrados), donde el 97 % del agua no es apta para el consumo humano, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El proyecto cuenta con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Islámico del Desarrollo o el Banco Mundial (BM), que actualmente está trabajando para crear las infraestructuras que permitirán que la planta pueda suministrar agua a la población.

La estabilidad a largo plazo del proyecto, por tanto, parece garantizada, auguró Kamel.

Cooperar para la paz

La UpM "no es un foro de paz", recordaron fuentes de la entidad, pero esta iniciativa constituye un ejemplo de cómo la cooperación humanitaria puede contribuir a la estabilización de una zona de conflicto.

The third edition of the #UfM Regional Forum is bringing together the Foreign Affairs Ministers from UfM Member States to reaffirm their political commitment to increasing cooperation and integration in the region #UfMRegForum pic.twitter.com/m6AoBD6dCb