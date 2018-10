La migración hacia España se cuadruplicó en septiembre

Varsovia/Luxemburgo (EuroEFE).- Unos 12.900 inmigrantes llegaron en septiembre a la UE, un 21 % menos que en el mismo mes del año anterior, de los cuales más de la mitad, 6.500, tuvieron como destino España, donde se cuadruplicó la llegada de ilegales en términos interanuales, informó el Frontex el mismo día en que desde Luxemburgo el ministro español de Exteriores, Josep Borrell, defendió "ayudar mucho más" a países africanos como Marruecos, Mauritania o Senegal en la gestión de la inmigración.

Reducción global de los flujos migratorios en la UE

En los primeros nueve meses de 2018, el número de inmigrantes irregulares que llegaron a la UE a través de las cuatro principales rutas migratorias fue de 110.000 personas, un tercio menos que en el mismo periodo del año anterior, principalmente debido a una menor presión migratoria en la ruta del Mediterráneo Central, la que se dirige a Italia.

En ese mismo periodo, la llamada ruta del Mediterráneo Occidental, que llega a España, registró alrededor de 35.500 ilegales, más del doble que en los nueve primeros meses de 2017, según Frontex, cuya sede está en Varsovia.

