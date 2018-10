Retornos y cooperación con África, prioridad europea en los flujos migratorios

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) ha acordado impulsar las devoluciones de los inmigrantes irregulares y reforzar la cooperación con los países de África para frenar esos flujos, en una cumbre donde se constató "un mejor ambiente" entre los líderes, pero sin progresos en la reforma del sistema de asilo.

Decididos a avanzar en los ámbitos donde hay consenso, los asistentes centraron sus debates en aumentar los retornos de quienes llegan a la UE y no tienen derecho a solicitar protección internacional, un objetivo que todos comparten, según fuentes europeas.

De los más de 516.000 extranjeros que recibieron la orden de abandonar la Unión en 2017, solo unos 188.000 (36,6 %) fueron devueltos, un porcentaje que Bruselas cree demasiado bajo.

Por ello, los líderes apostaron por aplicar mejor los acuerdos de readmisión existentes y por cerrar nuevos pactos para devolver a los inmigrantes sin derecho a permanecer en suelo europeo.

Más coperación con el Magreb

La cooperación con los países de origen y tránsito, particularmente en el norte de África, fue otro de los principales temas abordados, indicó al término de la reunión el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker.

#EUCO day 2, focus on EU's positive agenda. @EU_Commission proposals for a Europe that protects: reinforcing European Border & Cost Guard to protect our external borders, strengthening Asylum capacities, reforming Dublin rules, a new deal for Africa, completing a Security Union. pic.twitter.com/CYByGo7MiH